«Ушла девочка в небеса»: Будина посвятила стихотворение Дугиной

«Ушла девочка в небеса, в небеса ушла пурпурные…Не увидим ее глаза, глаза чистые с добротой лазурною. Ты всегда сияла и верила, смотря вдаль, как бы мечтая. Ты была, ты была уверена, что Россия - она святая».