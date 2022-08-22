«Ушла девочка в небеса»: Будина посвятила стихотворение Дугиной

Актриса Ольга Будина в «Телеграм» посвятила трогательные строчки погибшей журналистке Дарье Дугиной.
«Ушла девочка в небеса, в небеса ушла пурпурные…Не увидим ее глаза, глаза чистые с добротой лазурною. Ты всегда сияла и верила, смотря вдаль, как бы мечтая. Ты была, ты была уверена, что Россия - она святая».
В своем стихотворении Ольга Будина заметила, что Дарья Дугина любила свою Отчизну без памяти и «противилась западной самости».
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Напомним, что автомобиль с журналисткой Дарьей Дугиной был взорван неизвестными. Девушка сгорела заживо в своей машине.