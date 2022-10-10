Ушки торчат, носик курносый: Нюша запечатлела девятимесячного сына в боди «Супергероя» на прогулке

Нюша является популярной исполнительницей. Она уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Певица может похвастаться тем, что у нее есть несколько хитов. Раньше она регулярно гастролировала. Но теперь артистка предпочитает демонстрировать свое семейное счастье. Она растит двоих детей с мужем Игорем Сивовым.
Примечательно, что Нюша теперь живет на две страны. Она предпочитает зимой находится в Дубае, но летом и осенью певица приезжала в Москву. Она снова стала давать концерты, посещать светские рауты, но большую часть времени уделяет детям.
На этот раз Нюша поделилась нежным фото с девятимесячным сыном. Она запечатлела его на прогулке. Саффрон был в боди с эмблемой «Супермена» Мальчик удивленно смотрел в камеру. При этом он сидел на плитке и был босой. Многие подписчики посчитали, что наследник артистки пошел в папу.
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Саффрон. Фото: соцсети
Многие отметили, что Саффрона курносый нос и ушки оттопырены, как у папы. Многие умилились тому, какой голубоглазый блондин растет у Нюши.
«Какой сладкий малыш», «На Нюши не похож! Весь в папу, особенно эти уши», «Мальчик милейший», «Как он вырос», «Интересный такой», «Похоже, что он удивлен сильно», «Словно мини-папа, только светленький», — прокомментировали кадр пользователи Сети.