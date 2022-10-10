Ушки торчат, носик курносый: Нюша запечатлела девятимесячного сына в боди «Супергероя» на прогулке

На этот раз Нюша поделилась нежным фото с девятимесячным сыном. Она запечатлела его на прогулке. Саффрон был в боди с эмблемой «Супермена» Мальчик удивленно смотрел в камеру. При этом он сидел на плитке и был босой. Многие подписчики посчитали, что наследник артистки пошел в папу.

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