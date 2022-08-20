Уровень гениальности зашкаливает: Михалков поздравил Кончаловского с 85-летием редкими фото

Выдающийся режиссер 20 августа отмечает день рождения.
Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский. Фото: Global Look Press

Режиссер Никита Михалков в «Телеграм» поздравил своего выдающегося брата режиссера Андрея Кончаловского с 85-летием.

Никита Михалков и Андрей Кончаловский. Фото: "Телеграм" Никиты Михалкова

Он разместил редкие кадры из их молодости. На снимках братья вдвоем, а также со своими родителями – Сергеем Владимировичем и Натальей Петровной.

Сергей Михалков с сыновьями. Фото: "Телеграм" Никиты Михалкова

Надо признать, что уровень гениальности на снимках просто зашкаливает. И Никита Михалков, и Андрей Кончаловский – выдающиеся режиссеры своего времени, создавшие не один десяток прекрасных картин.

Наталья Кончаловская с сыновьями. Фото: "Телеграм" Никиты Михалкова

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Напомним, что Андрей Кончаловский - народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, Государственной премии Казахской ССР и двух премий «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля. Президент киноакадемии «Ника».

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