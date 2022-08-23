Ургант появился на Первом канале: ведущий предстал на экранах вместе с Кончаловским и Высоцкой

Ивана Урганта российские зрители вновь увидели на Первом канале. Ведущий пока не возобновил свою деятельность в проекте «Вечерний Ургант», однако засветился в документальном фильме про Андрея Кончаловского.

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В документальной картине «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий», которая была приурочена к 85-летию режиссера, он дал интервью о кинодеятеле.

На офсайте Первого сообщается, что съемки документального фильма велись в 2022 году в Москве, Германии и Италии.