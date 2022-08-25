«Ура, еда!»: Бородина засняла, как дочки на кухне заваривают себе дешевую лапшу быстрого приготовления

Звезда засняла видео, на котором дочки готовят лапшу. Сама Ксения насладилась сладкой газировкой. Она наблюдала за наследницами и не стала запрещать им есть то, что они хотят. При этом телеведущая поспешила показать, что у нее дома есть и вполне полезная еда. В емкости она показала салат, а в сковородке был рис.

«Ура, еда подошла! А я уже напилась "Колы", не хочу есть. У нас как бы есть еда, просто мы любим "Доширак"», — пояснила Бородина.

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