«Ура, еда!»: Бородина засняла, как дочки на кухне заваривают себе дешевую лапшу быстрого приготовления

Ксения Бородина не скрывает, что зарабатывает большие деньги. Она ведет шоу «Дом-2», которое является самым продолжительным реалити.
Телеведущая после развода с Курбаном Омаровым часто выходит в свет. Она видится с подругами, каждый раз наряжается в женственные наряды. А этим летом звезда дважды возила дочек в Турцию.
Примечательно, что Ксения теперь готовит наследниц Марусю и Теону к школе. Она уже закупила для них наряды. Телеведущая не жалеет денег на дочек. Они регулярно трапезничают в роскошных ресторанах. Дома у Бородиной можно найти свежую еду, которую готовит повар. Но накануне она накормила детей самой дешевой лапшой быстрого приготовления.
Звезда засняла видео, на котором дочки готовят лапшу. Сама Ксения насладилась сладкой газировкой. Она наблюдала за наследницами и не стала запрещать им есть то, что они хотят. При этом телеведущая поспешила показать, что у нее дома есть и вполне полезная еда. В емкости она показала салат, а в сковородке был рис.
«Ура, еда подошла! А я уже напилась "Колы", не хочу есть. У нас как бы есть еда, просто мы любим "Доширак"», — пояснила Бородина.
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Примечательно, что никто из поклонников осуждать ее не стал. Многие признались, что дети в современном мире любят сладости, могут себе сами покупать вкусности, поэтому лучше самим их иногда баловать.
А вот Константин Ивлев своих детей тоже балует. Он готовит блюда, в которые добавляет что-то вкусное. При этом иногда, по его словам, и вредную еду сам может съесть.