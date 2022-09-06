«Упыхтелись-то!»: Прилучный после свадьбы вывел красотку Зепюр на утреннюю пробежку под дождем

Павел Прилучный решил поактивничать с утра. Вместе с Зепюр Брутян новоиспеченный семьянин вышел на утреннюю пробежку. Так, «мажора» не смутила даже пасмурная погода и моросящий дождь. Похоже, Зепюр готова носиться с мужем по всей Москве, лишь бы тот остался довольным. Молодая жена актера заливалась веселым смехом, демонстрируя, что у них с Пашей полная идиллия и гармония.

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А Прилучный к тому же умудрялся снимать видеоочеты для поклонников, обещая бегать каждое утро. Неужто «мажор» решил взять пример с Агаты Муцениеце, которая сидит на диетах и просто обожает кардиотренировки.