«Упыхтелись-то!»: Прилучный после свадьбы вывел красотку Зепюр на утреннюю пробежку под дождем

Павел Прилучный решил поактивничать с утра. Вместе с Зепюр Брутян новоиспеченный семьянин вышел на утреннюю пробежку. Так, «мажора» не смутила даже пасмурная погода и моросящий дождь. Похоже, Зепюр готова носиться с мужем по всей Москве, лишь бы тот остался довольным. Молодая жена актера заливалась веселым смехом, демонстрируя, что у них с Пашей полная идиллия и гармония.
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А Прилучный к тому же умудрялся снимать видеоочеты для поклонников, обещая бегать каждое утро. Неужто «мажор» решил взять пример с Агаты Муцениеце, которая сидит на диетах и просто обожает кардиотренировки.
«Упыхтелись-то!», «Это не бургеры жевать на диване», «Правильно! Надо сгонять жирок», «Зепюр прям оч рада», «Что вам дома-то не сидится?», «Надо показать, что ведут здоровый образ жизни», «Молодцы!» — написали фолловеры.
«Мы решили бегать по утрам, интересно на сколько нас хватит! Зипа будет каждый день делать фотоотчет, но это наш первый раз! Поздравьте! Кто еще бегает? Ну колитесь, давайте!» — отметил Прилучный.