Упс! Шорты забыла надеть: Лариса Копенкина пошла гулять по курорту в одной футболке

Бизнесвумен Лариса Копенкина, прославившаяся свадьбой с певцом Прохором Шаляпиным, продолжает интересовать поклонников, хоть и развелась со звездой уже давно. Подписчикам нравится легкий характер и позитивный настрой на жизнь этой бизнес-леди, поэтому они с удовольствием следят за Копенкиной.

Сейчас экс-жена Шаляпина отдыхает в Турции. Она проводит свой отпуск не только на пляже, но и старается активно двигаться, ежедневно отправляясь на прогулки по окрестностям курорта. И на этот раз так спешила на променад, что, похоже, позабыла надеть шорты. Потому что на улицах Кемера Копенкина появилась в одной футболке — нижняя часть тела не была прикрыта ничем.