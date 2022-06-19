Упала в цене: сколько зарабатывает сбежавшая в Латвию Хаматова

Сбежавшая из России Чулпан Хаматова обосновалась в Латвии. Там актриса стала работать в Новом Рижском театре, и 15 июня состоялся ее дебют. Она исполнила сразу 5 ролей в пьесе Post Scriptum. И стало известно, сколько она за нее заработала.

Сама Хаматова не афиширует свои заработки на чужбине. Ранее она жаловалась, что накоплений у нее едва хватит дожить до лета. Трудоустроившись в латвийский театр, россиянка вряд ли сможет покрыть все свои потребности, потому что на Родине ее гонорары были совершенно другие.

«Комсомольская правда» пишет, что за работу в Рижском театре актриса будет получать по 800 евро за спектакль – порядка 50 тысяч рублей. В Театре Наций ее доход был в три раза выше – там она за «Горбачева» имела 172 тысячи (порядка 3000 евро).

Да и цены на спектакли с Хаматовой тоже различаются, как небо и земля. Сейчас попасть на пьесу можно, заплатив от 15 до 30 евро. Это чуть ли не в десять раз меньше, чем в Москве: на того же «Горбачева» нужно было отдать от 170 до 250 евро.