«Унылая тетка с тяжелой аурой»: Миро высмеяла Муцениеце за ее выходку в лифте

Агата Муцениеце недавно подурачилась в лифте, сделав селфи для социальных сетей. Актриса забросила ножку на перекладину и запечатлелась в зеркало в стильном луке с шортами, грубыми ботинками и укороченной летней курткой.

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Лена Миро подняла на смех актрису за этот поступок. Блогер обозвала экс-жену Павла Прилучного «скорбной мученицей», которая «давит из себя секс и дурачится с распахнутым ртом».

Миро уверена, что даже этот поступок не может придать артистке легкости.

«Все равно унылая тетка с тяжелой аурой», — написала Миро в своем ЖЖ.

Блогер полагает, что новая пассия Павла Прилучного — Зепюр Брутян — интереснее Агаты Муцениеце.

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