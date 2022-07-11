«Унылая тетка с тяжелой аурой»: Миро высмеяла Муцениеце за ее выходку в лифте

Агата Муцениеце недавно подурачилась в лифте, сделав селфи для социальных сетей. Актриса забросила ножку на перекладину и запечатлелась в зеркало в стильном луке с шортами, грубыми ботинками и укороченной летней курткой.
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Лена Миро подняла на смех актрису за этот поступок. Блогер обозвала экс-жену Павла Прилучного «скорбной мученицей», которая «давит из себя секс и дурачится с распахнутым ртом».
Миро уверена, что даже этот поступок не может придать артистке легкости.
«Все равно унылая тетка с тяжелой аурой», — написала Миро в своем ЖЖ.
Блогер полагает, что новая пассия Павла Прилучного — Зепюр Брутян — интереснее Агаты Муцениеце.