Universal снимет продолжение легендарной комедии «Американский пирог»

Режиссером фильма, актерский состав которого пока не раскрывается, станет 43-летняя актриса и сценарист Сухата Дэй. По данным издания The Hollywood Reporter, события в фильме буду основаны на сюжетной линии первой части проекта, но при этом его создатели постараются «освежить» сюжет и сделать более современным.

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