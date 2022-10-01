Universal снимет продолжение легендарной комедии «Американский пирог»

«Освежить» франшизу доверено режиссеру Сухате Дэй.
«Американский пирог»
Первый «Американский пирог» в 1999 году. Фото: соцсети
Культовая комедийная франшиза «Американский пирог», запущенная в 1999 году, вскоре продолжится еще одним фильмом. Стало известно, что киностудия Universal готовится приступить к съемкам новой части «пирога».

Режиссером фильма, актерский состав которого пока не раскрывается, станет 43-летняя актриса и сценарист Сухата Дэй. По данным издания The Hollywood Reporter, события в фильме буду основаны на сюжетной линии первой части проекта, но при этом его создатели постараются «освежить» сюжет и сделать более современным.

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Самый первый «Американский пирог» после выхода стал невероятно популярен, в том числе и среди российской молодежи. Его персонажей — Джима, Зяблика, Кевина, Озза, Стифлера и его маму — зрители помнят и любят даже сейчас, спустя 23 года.

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