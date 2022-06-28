«Умываю руки»: подруга Пьера Нарцисса отказалась участвовать в истории с его прощанием из-за экс-жены артиста

Подруга Пьера Нарцисса Милена Дейнега рассказала, что специально на его прощание готова была предоставить целый грузовик цветов.

Но когда узнала, что церемонию перенесли уже в третий раз (теперь на 30 июня), певица пришла в ужас.

«Они все издеваются? Людей один раз собрали, второй раз… Я КамАЗ роз нашла! Полторы тысячи роз человек бесплатно дает! Теперь вот этот бред какой-то. Я говорю, что умываю руки с этой истории. Лера уже странно поступает», — негодовала певица в беседе со «СтарХитом».

По данным издания, Валерия Калачева так и не нашла общего языка с бывшей свекровью, которая теперь хочет устроить прощание для россиян в день отправления тела Пьера Нарцисса на его родину — в Камерун. Напомним, «шоколадный заяц» не являлся гражданином России.

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