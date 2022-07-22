«Умудрялась со всеми портить отношения»: почему от Азизы ушел продюсер

Певица Азиза была наиболее востребована в начале 90-х. Тогда ее продюсером был Хизри Байтазиев. Несмотря на насыщенный гастрольный график и соответствующие гонорары, в 1991 году директор решил уйти от звезды.

Он признался, что сейчас ни за что не возьмется за работу с Азизой, которую при этом считает очень талантливой артисткой с «бешеной энергетикой».

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«Она — тяжелый случай сама по себе, в ней это сидит, и уже не вытащить. Она умудрялась со всеми портить отношения, при том что артистка-то чумовая», — поделился Байтазиев с «МК».

Напомним, сейчас Азиза больше известна своими перипетиями в личной жизни. Недавно 58-летняя певица заявила, что решила уйти от своего 37-летнего мужа, итальянского ресторатора Алессандро Лортэ.