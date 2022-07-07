«Умопомрачительное»: Алсу покрасовалась в модном платье макси цвета мяты с рукавами-фонариками

Алсу уже много лет выступает на сцене и успела завоевать любовь публики. Она даже 20 лет спустя обладает кожей без морщинок и точеной фигурой.
Артистка давно стала женой бизнесмена Яна Абрамова и подарила ему троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Многие поклонники восхищаются не только ее голосом, но и чувством стиля.
В последнее время Алсу часто выходит в свет. Она выступала на концерте для выпускников и посещала вечеринки, а в конце июня певица отметила свое 39-летие. Примечательно, что каждый раз она появляется на публике в женственных нарядах. Особенно сильно артистка полюбила костюмы ярких тонов.
А вот 7 июля Алсу решила похвастаться обновкой. Она примерила платье макси мятного цвета с бантом в области декольте. Изюминкой образа стали рукава-фонарики. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру.
Алсу. Фото: соцсети звезды
«Ну, во-первых, это красиво! Идеальное, невероятное, роскошное, красивейшее, умопомрачительное новое платье», — отметила звезда.
Поклонники тоже были сражены тем, как выглядит многодетная мама. Алсу получила множество комплиментов.
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«Вау, нереальная», «Очень красиво, но куда вы в этом ходите?», «Алсу, ты просто красотка», «Шикарно! Виват, Алсу! Милая и красивая!», «Платье на вас сидит изумительно», «Просто слов нет», «Дива наша», — прокомментировали кадры подписчики.