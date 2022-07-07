«Умопомрачительное»: Алсу покрасовалась в модном платье макси цвета мяты с рукавами-фонариками

Алсу уже много лет выступает на сцене и успела завоевать любовь публики. Она даже 20 лет спустя обладает кожей без морщинок и точеной фигурой.

Артистка давно стала женой бизнесмена Яна Абрамова и подарила ему троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Многие поклонники восхищаются не только ее голосом, но и чувством стиля.