«Умоляли помочь»: Минаев сделал признание, как помогал Собчак блокировать новости о смертельном ДТП с ее участием

Между известной журналисткой и светской львицей Ксенией Собчак и редактором Esquire Russia, писателем Сергеем Минаевым разгорается скандал.

Сергей Минаев в телеграм-канале признался, что помогал Ксении Собчак блокировать в Сети новости о смертельном ДТП с ее участием осенью 2021 года. Сделал он это в ответ на программу Собчак, где о Минаеве упоминалось в отрицательном ключе.

«Ваш менеджер Кирилл слезно умолял меня помочь заблокировать в телеграме одну вашу известную «автоисторию», — обратился Сергей Минаев к Ксении Собчак. — Я обзванивал всех телеграм-посредников, чтобы вам помочь».

Фактически Сергей Минаев помогал Ксении Собчак сохранить репутацию, а та и не подумала отблагодарить его.

Напомним, смертельная авария произошла в октябре 2021 года на Красной поляне. «Майбах», в котором в качестве пассажира ехала Ксения Собчак, на огромной скорости врезался в Volkswagen.

Звезда и везший ее водитель не получили травм, но в ДТП погибла 35-летняя фитнес-тренер из Новосибирска Екатерина Тарасова. По делу Ксения Собчак проходит как свидетель.