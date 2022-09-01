«Умные люди учатся всю жизнь»: Бузова нетривиально поздравила подписчиков с 1 Сентября

1 сентября популярная певица, телеведущая и топовый блогер Ольга Бузова поздравила своих подписчиков с Днем знаний. И написала, на удивление, весьма нетривиальное пожелание.

«Желаю в наступающем учебном году больше веры в себя, позитива, приятного общения, максимально высоких оценок в дневнике. У нас страна больших возможностей. Но открываются они только целеустремленным людям! Так что успехов во всем, терпения настойчивости и оптимизма! И запомните, умные люди учатся всю жизнь», — написала Бузова в социальной сети.

Напомним, что 36-летнюю ведущую часто критикуют по многим параметрам, но большинство соглашается, что у звезды есть неоспоримая сильная сторона — это целеустремленность и трудолюбие.

Используя эти качества, Ольга достигла высот в шоу-бизнесе, но личное счастье пока не построила. Провожать 1 сентября в школу певице еще некого.

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