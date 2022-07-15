«Умирают лучшие из нас»: Борис Корчевников сообщил о своей смерти

Телеведущий Борис Корчевников в «Телеграм» опубликовал скрин из «Википедии», где сказано, что он умер в Донецкой Народной Республике.
Борис Корчевников. "Телеграм" Бориса Корчевникова
Как заметил Борис Корчевников, «даже бесы льют воду на мельницу Господню». «Википедию» он назвал лживой энциклопедией.
«Умирают лучшие из нас. Поэтому, если это шутка, то у людей с полным отсутствием чувства юмора, да и вообще любого чувства. Да и людей ли?», - задался вопросом Корчевников.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Борис Корчевников ведет популярную программу «Судьба человека». С конца февраля программа временно не выходит в эфир.