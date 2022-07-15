«Умирают лучшие из нас»: Борис Корчевников сообщил о своей смерти

Как заметил Борис Корчевников, «даже бесы льют воду на мельницу Господню». «Википедию» он назвал лживой энциклопедией.

«Умирают лучшие из нас. Поэтому, если это шутка, то у людей с полным отсутствием чувства юмора, да и вообще любого чувства. Да и людей ли?», - задался вопросом Корчевников.

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Напомним, что Борис Корчевников ведет популярную программу «Судьба человека». С конца февраля программа временно не выходит в эфир.