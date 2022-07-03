Уметь так надо! Как Овечкин оторвался на концерте «Руки Вверх!»

Сергей Жуков и его коллектив «Руки Вверх!» превзошли накануне рекорд Басты. Рэпер собрал в «Лужниках» 70 тысяч человек, а группа – 72 тысячи.

Среди звездных поклонников Сергея Жукова оказался и хоккеист Александр Овечкин, который пришел на концерт со своей женой Анастасией Шубской.

Спортсмен является давним фанатом «Руки Вверх!», поэтому на концерте отрывался по полной. В Сети фолловеры пишут, что глядя на него, стало даже немного завидно, ведь видно, что человеку по-настоящему хорошо.