Уместила в ладошки: Михалкова одним движением в зоне декольте свела с ума всех мужчин

Актриса показала кадры со съемочной площадки.
Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Недавно Юлия Михалкова побывала на Алтае. Там актриса приняла участие во всероссийской акции по уборке прибрежных территорий. А накануне приступила к съемкам нового проекта. В своем аккаунте в соцсетях она показала кадры со съемочной площадки.

На одном из них 39-летняя знаменитость позировала в ярко-розовом силуэтном платье, которое подчеркнуло все изгибы ее фигуры. Раззадорить публику Юлия решила одним движением в зоне декольте, ухватив бюст ладошками.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

«Полегче! Красотка! Что происходит, разве так можно?» - писали пользователи Сети.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, популярность Юлия Михалкова получила благодаря КВН и шоу «Уральские пельмени».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  