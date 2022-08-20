Уместила в ладошки: Михалкова одним движением в зоне декольте свела с ума всех мужчин

Недавно Юлия Михалкова побывала на Алтае. Там актриса приняла участие во всероссийской акции по уборке прибрежных территорий. А накануне приступила к съемкам нового проекта. В своем аккаунте в соцсетях она показала кадры со съемочной площадки.
На одном из них 39-летняя знаменитость позировала в ярко-розовом силуэтном платье, которое подчеркнуло все изгибы ее фигуры. Раззадорить публику Юлия решила одним движением в зоне декольте, ухватив бюст ладошками.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети
«Полегче! Красотка! Что происходит, разве так можно?» - писали пользователи Сети.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, популярность Юлия Михалкова получила благодаря КВН и шоу «Уральские пельмени».