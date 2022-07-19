Умерла звезда «Сватов» Руслана Писанка

Звезда сериала «Сваты» украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка ушла из жизни в Германии. Она лечилась там последние месяцы от тяжелого заболевания.

Как пишут украинские СМИ, в Германию Руслана Писанка перебралась минувшей весной. На момент смерти ей было 56 лет.

Ранее в СМИ отмечалось, что в феврале во время игры на сцене Руслана Писанка потеряла сознание. Позже прошла информация, что она якобы просто подвернула ногу, поэтому поедет лечить травму в Германию.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Руслана Писанка сыграла более чем в тридцати известных картинах. Многим зрителям она полюбилась по сериалу «Сваты». Украинская актриса сыграла в четвертой части сериала одну из ролей.