«Умерла моя приятельница»: Кучера высказался после смерти звезды «Сватов» Писанки

Актер и телеведущий Оскар Кучера в «Телеграм» высказался после смерти звезды «Сватов» Русланы Писанки.
«Умерла моя приятельница, украинская актриса Руслана Писанка. Ей было всего 56 лет. Она скончалась в Германии после тяжелой болезни. Царствие небесное».
Напомним, что Руслана Писанка последние месяцы жизни провела в Германии. Именно в Европе она находилась на лечении.
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Добавим, что Руслана Писанка сыграла одну из ролей в сериале «Сваты-4». Также за ее плечами работы более чем в тридцати кинокартинах.