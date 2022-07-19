«Умерла моя приятельница»: Кучера высказался после смерти звезды «Сватов» Писанки

Напомним, что Руслана Писанка последние месяцы жизни провела в Германии. Именно в Европе она находилась на лечении.

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Добавим, что Руслана Писанка сыграла одну из ролей в сериале «Сваты-4». Также за ее плечами работы более чем в тридцати кинокартинах.