Умерла актриса Луиза Флетчер, сыгравшая медсестру в «Пролетая над гнездом кукушки»

Американская актриса Луиза Флетчер скончалась 23 сентября во Франции на 89-м году жизни. Об этом сообщил журналистам ее агент. Многие коллеги и поклонники актрисы скорбят в связи с ее кончиной, они называют Флетчер «великой».

Наиболее известной ролью Луизы Флетчер в кино стала роль медсестры Рэтчед в фильме 1975 года «Пролетая над гнездом кукушки». Партнером Луизы по фильму стал молодой Джек Николсон. За свои роли они оба получили «Оскар». В общей сложности фильм удостоился пяти золотых статуеток.

До роли медсестры актриса была никому не известна, но роль ее действительно прославила.

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