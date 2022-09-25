Умерла актриса из сериалов «Счастливы вместе» и «Граница. Таежный роман» Позднякова

22 сентября умерла актриса Наталья Позднякова, ставшая известной широкой публике по ролям в ряде сериалов. В столице артистку ценят за театральные работы, а также за вклад в культуру России. Она была соосновательницей московского театра «Около дома Станиславского».

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«Скончалась в возрасте 66 лет Наталия Позднякова, актриса, проработавшая в нашем театре 50 лет. Она пришла сюда, когда еще не родился театр ОКОЛО, а была молодежная студия. Пришла 15-летней девочкой. И никуда за полвека не уходила. Только на съемки», - сообщили в театре.

Позднякова считала театр – главным делом своей жизни, кино для нее было вторичным. Тем не менее в ее биографии – около 100 ролей именно в кинематографе. Зрители ее помнят по картинам: «Узник замка Иф», «Искусство жить в Одессе», «Дураки умирают по пятницам», «Орел и решка», «Вор», «Граница. Таежный роман», «Солдаты», «Счастливы вместе» и другим.