Умерла актриса «Аритмии» и «Честного развода» Альбина Тиханова

26 июня умерла актриса Альбина Тиханова. В начале месяца ей исполнилось 75 лет.

Дату смерти артистки опубликовал портал «Кино-Театр.ру».

Известно, что Тиханова окончила Новосибирское театральное училище, играла на сцене МХАТ имени Горького и Театр Сергея Безрукова. Также у нее было много небольших ролей в кино, играла преимущественно женщин в возрасте: соседок, продавщиц, санитарок, акушерок, бабушек.

Она снялась в картинах «Прости меня, Алеша» (1983), «Бумер. Фильм второй» (2005), «Аритмия» (2017), «Честный развод» (2021), а также в сериалах «Виола Тараканова. В мире преступных страстей», «Озабоченные, или Любовь зла», «Тихий Дон» Сергея Урсуляка, «Домашний арест», «Эпидемия» и многих других.

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