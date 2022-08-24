Умер звезда сериала «Интерны» Максим Пинскер

Утром в среду, 24 августа, умер актер Максим Пинскер, хорошо известный зрителю по роли травматолога дяди Миши в популярном сериале «Интерны».

Как сообщила журналистам жена актера Ирина Пинскер, он скончался в больнице.

Точная причина смерти 58-летнего Максима Пинскера пока неизвестна.

«Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло» , — отметила жена знаменитости Ирина Пинскер.

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Помимо сериала «Интерны», Максим Пинскер снимался в таких фильмах, как «Дурак», «На Муромской дорожке», известен также по сериалам «Семейный бизнес» и «Колл-центр».

Кроме работы на съемочной площадке, Максим Пинскер принимал участие в озвучивании 20 фильмов, в том числе «Трансформеры», «Золотой компас», «Хроники Риддика».