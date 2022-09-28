Умер знаменитый музыковед Лев Гинзбург

Музыковед и музыкальный критик Лев Гинзбург умер 27 сентября в 91 год, сообщает официальный сайт Союза композиторов России. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

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Лев Гинзбург свыше 40 лет проработал в журнале «Музыкальная жизнь», где был заместителем главного редактора. Сотрудничал также с такими знаковыми изданиями, как «Советская музыка», «Правда», «Советская культура».

Выпустил множество книг, был автором музыкальных программ на телевидении и радио, писал сценарии для фильмов и шоу.