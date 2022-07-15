Умер знаменитый футбольный тренер Георгий Ярцев

15 июля ушел из жизни футбольный тренер Георгий Ярцев. Ему было 74 года.

По предварительной информации, наставник спортсменов потерял сознание, когда находился у себя дома. Вызванные на адрес медики зафиксировали смерть мужчины. Первым печальную новость сообщил канал Рен-ТВ.

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В 1965–1982 годах Ярцев играл за советские футбольные клубы, провел пять матчей за сборную страны. В 1982-м начал тренерскую деятельность как наставник «Спартака». Под его руководством в 1996 году клуб стал чемпионом страны. Также он тренировал сборную России, клубы «Динамо», «Ротор», «Торпедо» и молдавский «Милсами». В 2016–2021 годах был гендиректором клуба «Тамбов».

Георгий Александрович имел звания мастера спорта и заслуженного тренера России, был награжден орденом Дружбы.

По трагической случайности он умер в один день с одним из своих воспитанников, футболистом Александром Козловым.