Умер уволивший Райкина ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин

В Москве умер ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин. Последнюю неделю он провел в реанимации Федерального научно-клинического центра ФМБА России, сообщает телеграм-канал Baza.

Напомним, что именно Анатолий Полянкин в апреле нынешнего года уволил Константина Райкина из его же школы.

Вскоре против Анатолия Полянкина было возбуждено уголовное дело. Его обвиняли в мошенничестве. Он находился под домашним арестом. Свою вину ректор не признавал.

Кстати, жена Анатолия Полянкина отмечала, что здоровье ее мужа подкосила именно история с уголовным делом.

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