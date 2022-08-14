Умер тесть Квентина Тарантино, израильский певец Цвика Пик

Утром 14 августа в своем доме в Израиле умер композитор и певец Цвика Пик. Ему было 72 года.

Печальную новость сообщило издание «Исраэль ха-Йом», отметив, что четыре года назад у музыканта случился инсульт на борту самолета, из-за чего воздушное судно совершило экстренную посадку. После того происшествия о здоровье артиста ходило множество слухов.

Музыкальная карьера Пика взлетела в 70-е, а затем обрела второе дыхание в 90-е годы. Он был автором ряда израильских шлягеров, в том числе песни «Дива», победившей на конкурсе «Евровидение» 1998 года. Еще один момент, который прославил его на весь мир, - это свадьба дочери Даниэлы со знаменитым американским режиссером Квентином Тарантино. У пары двое детей, которые живут с матерью и Тель-Авиве.

Артист также выступал в мюзиклах, был судьей в вокальном телешоу и снимался в документальной передаче о своей семье.