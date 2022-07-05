Умер сын искусствоведа Ирины Антоновой Борис Ротенберг

5 июля СМИ сообщили о смерти единственного сына известного искусствоведа и телеведущей, многолетней главы Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве Ирины Антоновой.

Ее наследник Борис Ротенберг был инвалидом детства и всю жизнь находился на государственном обеспечении. Его даже лечили в зарубежных клиниках за счет страны. Влиятельной матери удалось закрепить этот статус на уровне правительства.

Сама Антонова скончалась в 2020 году в возрасте 98 лет. Она не раз говорила, что ее сын «не сможет жить после нее», но Борис прожил более полутора лет.

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Как сообщает Telegram-канал «ку-ку», два месяца назад Борис упал и сломал ногу. Его отправили на лечение в хорошую клинику, но мужчина умер от сердечной недостаточности. Ему было 68 лет.

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