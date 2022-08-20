Умер Сергей Григорьев, озвучивавший Филю из «Спокойной ночи, малыши!»

Умер знаменитый кукловод Сергей Григорьев. Именно этот человек долгие годы говорил голосом Фили в программе «Спокойной ночи, малыши!».

Похороны пройдут завтра, 21 августа, в крупном еврейском поселении Текоа на западном берегу реки Иордан. Тело будет погребено на кладбище общины в 18:00. Причины смерти артиста пока неизвестны.

Напомним, что Сергей Григорьев появился на свет в Москве в 1958 году. В программе «Спокойной ночи, малыши!» он проработал с 1987 по 2014 год, сообщают израильские СМИ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Добавим, что программа «Спокойной ночи, малыши!» впервые вышла на советские экраны в 1964 году. Пес Филя - один из первых персонажей в этой передаче.