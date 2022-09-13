Умер режиссер Жан-Люк Годар, открывший миру Жана-Поля Бельмондо

13 сентября в возрасте 91 года умер кинорежиссер Жан-Люк Годар, стоявший у истоков французской новой волны в кинематографе. В 1960-х годах он выпустил несколько фильмов, которые буквально произвели революцию в искусстве.

Печальную новость французскому изданию Liberation сообщили родственники постановщика.

Годар начал карьеру как кинокритик и часто осуждал традиции французского кино. В середине века он с группой единомышленников начали снимать собственные фильмы и, как говорят в рэпе, «перевернули игру». Через свои картины режиссер часто выражал собственные политические и философские взгляды.