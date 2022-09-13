Умер режиссер Жан-Люк Годар, открывший миру Жана-Поля Бельмондо

13 сентября в возрасте 91 года умер кинорежиссер Жан-Люк Годар, стоявший у истоков французской новой волны в кинематографе. В 1960-х годах он выпустил несколько фильмов, которые буквально произвели революцию в искусстве.
Печальную новость французскому изданию Liberation сообщили родственники постановщика.
Годар начал карьеру как кинокритик и часто осуждал традиции французского кино. В середине века он с группой единомышленников начали снимать собственные фильмы и, как говорят в рэпе, «перевернули игру». Через свои картины режиссер часто выражал собственные политические и философские взгляды.
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Самые известные фильмы Годара: «На последнем дыхании», «Маленький солдат», «Женщина есть женщина», «Жить своей жизнью», «Посторонние», «Альфавиль», «Мужское — женское», «Китаянка», «Уик-энд», «Имя: Кармен», «Приветствую тебя, Мария» и «Моцарт — навсегда».
Режиссер также известен тем, что открыл для мира талант Жана-Поля Бельмондо. Актер стал широко известен после картины «На последнем дыхании» и затем не раз снимался у Годара.