Умер режиссер «Вечного зова» Владимир Краснопольский

Печальная новость пришла 23 сентября из Союза кинематографистов России: ушел из жизни народный артист РСФСР, талантливый режиссер Владимир Краснопольский.

«На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов «Знак Почета», «Ордена Почета», «За заслуги перед Отечеством»(IV и III степени), режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского», — говорится в сообщении Союза.

Владимир Краснопольский работал в дуэте со своим троюродным братом и лучшим другом Валерием Усковым. Вместе они сняли такие великолепные картины советского периода, как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Неподсуден», «Отец и сын». Из последних работ дуэта можно выделить сериалы «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Подари мне жизнь», «На солнечной стороне улицы».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».