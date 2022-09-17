Умер режиссер Игорь Масленников, снявший трилогию «Зимняя вишня» и фильмы о Шерлоке Холмсе

Народный артист РСФСР Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни, не дожив до дня рождения несколько недель.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

О смерти сценариста сообщила его дочь. При этом причину гибели родителя она не уточнила.

Отметим, что Игорь Федорович работал до последних минут. Незадолго до 90-летия сценарист дал большое интервью, в котором поделился творческими планами. Тогда он сообщал, что задумался о съемке продолжения известной трилогии «Зимняя вишня».

Известно, что в кино Игорь Масленников пришел уже в зрелом возрасте, а свой первый фильм «Личная жизнь Кузяева Валентина» снял только в 36.

Огромную известность Масленникову принесли цикл телевизионных фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогия «Зимняя вишня».

Источник: РИА Новости.