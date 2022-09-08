Умер режиссер эротического фильма «Эмманюэль» Жюст Жакен

На 83-м году жизни скончался французский режиссер Жюст Жакен, снявший знаменитую «Эммануэль». Культовый эротический фильм «Эммануэль» вышел на экраны в 1974 году, а до нашей страны добрался еще позже.

Создание нашумевшей ленты окутано множеством легенд, например, рассказывают, будто актриса Сильвия Кристель, чтобы набраться храбрости и раскованности, выпивала перед каждой откровенной сценой солидную порцию шампанского.

Лимузин, который разбили в процессе съемок, обошелся в полмиллиона долларов. Жюст Жакен сидел в тайской тюрьме — туда его бросили за то, что он вел съемки в буддийском монастыре. Поначалу смелый фильм подвергся во Франции жесткой цензуре, из него вырезали все откровенные эпизоды.

Но потом к власти пришел любовник Сильвии Кристель — Жискар д’Эстен, и «Эммануэль» вернули первоначальный вид, в котором лента и была показана во Франции. В страну повалили миллионы туристов — они ехали только ради того, чтобы посмотреть «Эммануэль» без цензуры.

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Всего Жюст Жакен снял не так уж много — на его счету 8 фильмов, но, конечно, он останется в истории как режиссер одного из первых эротических фильмов. Кроме того, он был известным фотографом: снимал обнаженную Джейн Фонду и других звезд, а также скульптором и художником, сообщает издание Аrgumenti.ru.