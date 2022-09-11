Умер режиссер Александр Полынников, снявший картины «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Приключения Электроника»

8 сентября не стало советского режиссера и кинооператора Александра Полынникова. Он умер в Москве в возрасте 81 года.
Печальную новость 11-го числа сообщила журналистам его жена, актриса Анна Назарьева. По ее словам, Полынникова подкосила онкология. Последние дни жизни постановщик провел в реанимации.
Как передает ТАСС, прощание с кинодеятелем состоится 12 сентября в Хованском крематории Москвы по улице Адмирала Корнилова, 42.
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Напомним, что как оператор Александр Николаевич снял картины «Городской романс» (1970), «Ринг» (1973), «Туфли с золотыми пряжками» (1976), «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978), «Приключения Электроника» (1979) и многие другие. На последнюю в 1982 году он получил Государственную премию СССР.
Его режиссерские работы: «Берегите женщин» (1981), «Приморский бульвар» (1988), «День любви» (1990), «Обнаженная в шляпе» (1991), «Клюква в сахаре» (1996) и прочие. Также у Полынникова был опыт работы сценаристом и продюсером.