Умер режиссер Александр Полынников, снявший картины «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Приключения Электроника»

8 сентября не стало советского режиссера и кинооператора Александра Полынникова. Он умер в Москве в возрасте 81 года.

Печальную новость 11-го числа сообщила журналистам его жена, актриса Анна Назарьева. По ее словам, Полынникова подкосила онкология. Последние дни жизни постановщик провел в реанимации.

Как передает ТАСС, прощание с кинодеятелем состоится 12 сентября в Хованском крематории Москвы по улице Адмирала Корнилова, 42.