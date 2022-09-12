Умер продюсер Алексеев, замешанный в скандале с певицей МакSим и называвший себя ее любовником

12 сентября стало известно о смерти музыкального продюсера Юрия Алексеева. Он перестал выходить на связь со своими друзьями 6 сентября, а два дня спустя они нашли его тело в одном из моргов Ленинградской области. Выводы медиков говорят о том, что у 53-летнего мужчины случился инсульт.

Алексеев некоторое время работал администратором в группе «Ласковый май». Он утверждал, что в свое время смог вывезти из Казани певицу MaкSим и именно благодаря ему девушка стала знаменитой. Он также заявлял во всеуслышание, что с певицей его связывали весьма близкие отношения, и в качестве доказательства предъявлял фотографии, на которых они изображены вместе — на концертах, за кулисах и так далее.

У Марины Абросимовой (настоящее имя MaкSим. — Прим. ред.), между тем, была своя версия отношений с этим человеком. В интервью девушка уверяла, что впервые увидела Юрия, когда отправилась в Санкт-Петербург для участия в сборном концерте. Принимающая сторона прислала его за ней на вокзал в качестве водителя. Он отвез ее на мероприятие и после его окончания доставил назад.

Затем он неожиданно начал появляться на ее выступлениях вместе с членами фан-клуба и частенько просил разрешения сфотографироваться вместе с артисткой. Она великодушно соглашалась. Раздобыв номер телефона звезды, Юрий принялся закидывать ее сообщениями с признаниями в любви и даже звонить. Дело кончилось тем, что за Марину пришлось вступиться ее парню Алексею, с которым она тогда жила и за которого впоследствии вышла замуж.

В 2011 году Алексеев и MaкSим столкнулись в суде. Они обвиняли друг друга в клевете.

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