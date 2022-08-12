Умер поэт Герман Витке, сочинивший хит Богдана Титомира «Делай как я»

Скончался известный поэт и автор песен Герман Витке, который сочинял хиты для звезд отечественной эстрады. В частности, для Леонида Агутина, Анжелики Варум, Филиппа Киркорова, Иванушек International, Богдана Титомира и других артистов.

Именно Герман Витке написал такие песни, как «Делай как я», «Ля-ля-фа», «Все в твоих руках».

Как сообщили близкие Витке, причиной смерти стал сердечный приступ. В нынешнем году Витке лежал в больнице. Это было в феврале. На момент смерти ему было 53 года.

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Напомним, что Герман Витке советский и российский поэт, автор песен, продюсер. В свое время ведущий Иван Демидов называл песню «Делай как я» «гимном поколения».