Умер победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков

9 августа стало широко известно о смерти победителя шоу «Голос 60+» Михаила Серебрякова. Вокалисту было 97 лет.

Он скончался еще 28 июля после долгой борьбы с тяжелой болезнью. 30-го числа с артистом попрощались на Алабушевском кладбище в Зеленограде, где он проживал. Об этом сообщило местное издание zelenograd.ru.

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Известный певец Олег Газманов, который был наставником пенсионера в телепроекте Первого канала, прокомментировал смерть своего подопечного в социальных сетях.

«Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало. Царствия ему небесного», - цитирует звезду издание «СтарХит».

Напомним, Серебряков прошел Великую Отечественную войну, долго боролся с раком и даже в последние годы жизни показал достойным представителем поколения победителей, одолев более молодых соперников в шоу «Голос 60+».