Умер оперный певец и педагог Юрий Григорьев

3 июля СМИ сообщили о смерти оперного певца Юрия Григорьева. Народному артисту РСФСР было 82 года.

В 1968—1990 годах исполнитель был солистом Большого театра, а на рубеже веков работал худруков оперы в этом учреждении. Помимо этого он преподавал в Московской консерватории, являлся доктором искусствоведения. Подготовил целый ряд новых солистов Большого, публиковал научные работы о вокале.

В разные годы Григорьев исполнял партии в операх «Князь Игорь», «Кармен», «Свадьба Фигаро», «Игрок» и многих других. С труппой Большого театра и сольно гастролировал по СССР и за рубежом — в Италии, Франции, США, Японии, Дании, ЮАР и в других странах. Его баритон слушали со сцен «Ла Скала», «Гранд-опера», «Метрополитен-опера» и Венской оперы.

Вокалист умер в Москве. Предварительно, из-за проблем с сердцем.

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