Умер известный европейский режиссер Питер Брук

2 июля в Париже умер известный британский режиссер Питер Брук. Ему было 97 лет. Печальную новость сообщило французская газета Le Monde.

Хоть у постановщика и была дюжина фильмов, но запомнился он больше как театральный режиссер. Шокировав английскую публику малым количеством декораций на сцене, он быстро выбился на международную арену и с 1974 года осел в Париже. Во французской столице он создал театр «Буфф дю Нор» и запомнился европейским зрителям как великий маэстро авангарда. Больше всего любил ставить Шекспира, но не чурался и пьес своих современников.

Интересный факт: Брук являлся двоюродным брат советского режиссера Валентина Плучека.

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