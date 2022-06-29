«Умер из-за матери»: Кузьмин озвучил новую причину смерти Шатунова

Друзья Юрия Шатунова до сих пор не могут поверить в его скоропостижную смерть. Они продолжают активно высказывать свои версии того, почему экс-солист «Ласкового мая» ушел из жизни так рано.

Некоторые считают, что здоровье музыканта могли подкосить скандалы и суды с продюсером Андреем Разиным. Александр Кузьмин, лично знакомый с обоими артистами, не поддерживает подобные домыслы.

По его мнению, причиной смерти Шатунова могла стать плохая наследственность.

«Мы с ним как-то разговаривали, и он мне сам сказал, что у него плохая наследственность по здоровью. Его мать умерла в 29 лет от сердечной недостаточности», — поделился Кузьмин.

Певец также заверил, что его покойный коллега строго следил за здоровьем и не имел вредных привычек.

«Так что, думаю, смерть догнала Юру именно из-за наследственности со стороны матери, а не, допустим, из-за алкоголя или судов с продюсером», — подытожил Александр в беседе с Prozvezd.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смотрите также