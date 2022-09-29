Умер исполнитель хита Gangsta’s Paradise рэпер Coolio

Стало известно о смерти американского рэпера Coolio. Музыкант, настоящее имя которого Артис Леон Айви, скончался на 60-м году жизни в доме друга в Лос-Анджелесе вечером в среду, 28 сентября.

Как рассказал журналистам менеджер рэпера Джарез, находившийся в гостях у приятеля Coolio пошел в ванную и долго оттуда не возвращался. Встревоженный хозяин последовал за ним и увидел певца лежащего на полу.

Он тут же вызвал бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть рэпера. Предварительная причина - внезапная остановка сердца.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, рэпер Coolio прославился на весь мир, благодаря своей композиции Gangsta’s Paradise, которая стала саундтреком к фильму «Опасные умы»1995 года.

По материалам TMZ.