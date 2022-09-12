Умер грузинский актер Михаил Гомиашвили — сын «Остапа Бендера»

В Тбилиси 12 сентября скончался известный грузинский актер Михаил Гомиашвили. По информации местных СМИ, у актера случился сердечный приступ. Ранее у него были проблемы со здоровьем и он находился в клинике на лечении.

Новость о смерти актера подтвердил на своей странице в соцсети Театр имени Марджанишвили.

Михаил Арчилович стал актером, следуя по стопам своего отца — Арчила Гомиашвили, известного всем нам по роли Остапа Бендера в фильме Леонида Гайдая «Двенадцать стульев» (1971). Кстати, в одном из эпизодов этой культовой советской картины можно увидеть и восьмилетнего Михаила.

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