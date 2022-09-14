Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин в возрасте 68 лет

В возрасте 68 лет умер главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, сообщает KP.RU. Он находился в отпуске с друзьями на Дальнем Востоке, в тайге. По предварительным данным, причиной его смерти стал инсульт (данные уточняются).

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Владимир Сунгоркин был также генеральным директором ЗАО «Комсомольская правда». В 2003 году вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров Российской Федерации, по данным журнала «Новый Взгляд». Являлся заслуженным журналистом России.