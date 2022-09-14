Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин в возрасте 68 лет

В возрасте 68 лет умер главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, сообщает KP.RU. Он находился в отпуске с друзьями на Дальнем Востоке, в тайге. По предварительным данным, причиной его смерти стал инсульт (данные уточняются).
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Владимир Сунгоркин был также генеральным директором ЗАО «Комсомольская правда». В 2003 году вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров Российской Федерации, по данным журнала «Новый Взгляд». Являлся заслуженным журналистом России.
«В чем смысл «Комсомолки» и ее успешность? Мы знаем, что у нас есть общая аудитория около 55 миллионов в неделю. Вот за эти 55 миллионов мы и боремся. Смысл существования любого человека здесь — он либо причастен к созданию аудитории, либо он причастен к продаже этой аудитории», — говорил Сунгоркин в одном из интервью.