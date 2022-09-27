Умер, брошенный всеми: бездыханное тело Бориса Моисеева обнаружила домработница

Раскрыты подробности смерти известного певца и танцовщика Бориса Моисеева. Артист скончался в полном одиночестве в своей квартире в Москве.
Тело Бориса Моисеева, судя по всему, обнаружила домработница знаменитости.
«Это произошло в два часа дня в его собственной квартире», — сказал журналистам арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох.
Он прибыл домой к знаменитости немного позже.
О смерти Бориса Моисеева общественности сообщили только через три часа.
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Причиной смерти Бориса Моисеева стал инсульт. О дате и месте похорон артиста пока ничего не сообщается.
Напомним, Борис Моисеев скончался сегодня, во вторник, 27 сентября, днем в своей квартире в Москве.
По материалам kp.ru