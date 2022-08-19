Умер автор стихов к песне «Натали» Долженков: Лепс трогательно простился с поэтом

Григорию Лепсу Анатолий Долженков написал все песни для его первого альбома.
Анатолий Долженков

Анатолий Долженков. Фото: соцсети

19 августа умер поэт-песенник Анатолий Долженков, получивший большую популярность благодаря песне «Натали» для Григория Лепса.

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Он является автором стихов для песен Лепса «Я слушал дождь», а также всех композиций первого альбома певца «Храни Вас Бог».

Григорий Лепс считает, что во многом своей славе и любви зрителей он обязан именно Анатолию Долженкову. В своем телеграме музыкант написал трогательные прощальные слова в его адрес.

«Анатолий был замечательным поэтом, но прежде всего — замечательным человеком, мужем, отцом и моим другом. Покойся с миром... » — попрощался Григорий Лепс.

 

Именно он рассказал широкой публике о кончине Долженкова. О причинах смерти артист не сообщил.

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