Умер актер Регимантас Адомайтис

Звезда советских фильмов, литовский актер Регимантас Адомайтис скончался в возрасте 85 лет.

Сообщения о его кончине появились в литовских СМИ в этот понедельник, 20 июня.

Соболезнования в связи со смертью Регимантаса Адомайтиса выразил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Своей личностью и деятельностью он охватил целую эпоху литовской культуры», — отметил Гитанас Науседа.

Известно, что в последнее время Регимантас Адомайтис боролся с тяжелым заболеванием. Пару лет назад артист сам рассказал, что болен раком.

Напомним, известность пришла к Регимантасу Адомайтису после выхода в 1965 году на экраны фильма «Никто не хотел умирать». Всего же Регимантас Адомайтис снялся в десятках картин, в 1985 году получил звание народного артиста СССР.