Умер актер «Метода» и «Вампиров средней полосы» Сергей Сосновский

3 июля в результате тяжелой болезни скончался народный артист России Сергей Сосновский. Актеру было 67 лет. Печальную новость сообщили в МХТ имени Чехова.

«Сказать, что Сергея Валентиновича в Художественном театре любили – мало. Его обожали. Для каждого из нас он был родным человеком – таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись… Сегодня для нас и для всех, кто знал Сергея Валентиновича, – черный день», - говорится в некрологе театра.

В 1976 году актер окончил Саратовское театральное училище имени Слонова, играл местном ТЮЗе из за десять лет стал звездой театрального Саратова. Затем перешел в Театр драмы имени Киселева, где сыграл десятки главных ролей. В 2004 году он принял предложение Олега Табакова войти в труппу Московского Художественного театра, и его сразу приняли в столичном коллективе.

Десятки ярких ролей в театре не помешали артисту построить карьеру и в кино. Его фильмография насчитывает около ста появлений в фильмах и сериалах. Он снимался в «Солдатах», «Исаеве», «Восьмидесятых», «Однажды в Ростове», «Кухне», «Методе», «Троцком», «Грозном» и «Вампирах средней полосы». Среди полнометражных картин «Реальный папа» (2008), «Юрьев день» (2008), «Метро» (2012) и «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (2016).

Дату прощания с актером театр обещал сообщить позднее.

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