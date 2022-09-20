Умер актер из сериала «Склифосовский»

Во вторник, 20 сентября, в 54-летнем возрасте скончался популярный актер Владимир Шинов. Его коллеги сообщили, что артист в последнее время серьезно болел.

«Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, но ты держался. Ты очень не хотел нас огорчать. Лети к Богу!» — написал в соцсетях Денис Матросов.

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Шинов снимался в кино и сериалах, на его счету 46 киноработ, самые известные — в «Склифосовском», «Тихом Доне», «Менте в законе», «Джуне» и других.