Умер актер из сериала «Друзья»

Ричард Роат, принимавший участие в культовом сериале «Друзья», скончался на 90-м году жизни. Американский актер сыграл более чем в 130 сериалах и фильмах, среди самых известных, помимо «Друзей», — «Коломбо», «Альф», «Сайнфелд».

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Кроме того, Роат известен своими ролями в бродвейских постановках. О причинах смерти знаменитого актера ничего не сообщается: его родные пока хранят молчание, сообщает издание «РИА ФАН».

Родился Ричард Роат в Коннектикуте, а его первой киноработой стала роль в сериале «Доктора».